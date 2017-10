Joe Vargas, un internaute, en est convaincu. Melania Trump aurait un double qui la remplace de temps à autre. En guise de preuve "irréfutable", il s'appuie sur une vidéo de CNN dans laquelle le visage figé de la première dame américaine interpelle.

"Ce n'est pas Melania. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je me demande désormais sur quoi d'autres ils nous mentent", assure-t-il. Convaincu de sa trouvaille, qui nourrira les plus fervents défenseurs des théories du complot, il poursuit en ces termes: "Je n'avais pas réalisé au départ, mais c'est étrange quand Donald Trump dit "ma femme Melania, qui est juste là", comme s'il essayait de convaincre les médias que c'était bien elle."

Evidemment, son tweet a eu son succès en étant partagé plus de 57.000 fois. Certaines personnes se sont à leur tour penchées sur le sujet et ont trouvé d'autres "preuves" accablantes".

Amanda Blount, une autre internaute, se rappelle. "Attendez, quoi ?! Je déteste les théories du complot mais souvenez-vous d'une autre interview qu'il a fait avec les soldats. Il a dit 'ma femme aurait aimé être là'", alors que Melania Trump était à ses côtés.

La vérité est évidemment tout autre puisque Melania Trump a pris et partagé une photo d'elle avec exactement la même tenue, mais sans les lunettes de soleil et affichant un large sourire, dans la même journée et au même endroit. Dommage pour les conspirationnistes.