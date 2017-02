Les internautes ne sont pas les seuls à avoir fait le lien avec le site porno français. Le compte Twitter Jackie et Michelle ne s'est pas privé pour faire la remarque sur le réseau social.













Et la dernière réponse vaut tout l'or du monde.













Le cablo-opérateur français Free a trouvé un nouveau slogan pour sa dernière campagne de pub. Enfin "nouveau slogan"... Il n'est pas sans rappeler le slogan du site de film pour adultes français Jackie et Michelle : "On dit merci qui? On dit merci Jackie et Michelle".