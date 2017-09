Il détruit tout sur son passage. L'Ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, a ravagé les îles de Barbuda et Saint-Martin. L'île française de Saint-Barthélemy n'a pas été épargnée non plus. Sauf, le palmier Hector...

Après la diffusion sur Youtube d'une webcam filmant le port de Gustavia en direct, les internautes se sont pris d'affection pour un palmier sur Twitter. Très vite, le prénom Hector a fait son apparition. On le voit sujet aux terribles rafales de vent. Il se plie, mais tient bon. Cet arbre est devenu un symbole de la résistance à l'ouragan Irma.