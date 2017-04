"Can you spot the snake" (Savez-vous retrouver le serpent?)

Comme le précise le HuffingtonPost, l'amoureuse des serpents ajoute que "les serpents ont le droit de vivre comme nous. Traitez-les avec respect, pas de façon haineuse ou avec peur". Difficile à réaliser quand ces reptiles se cachent subtilement dans la nature comme celui sur la photographie ci-dessus.

Alors trouvé?

Le serpent qui se cache sur cette photo est un Mocassin à tête cuivrée alias Agkistrodon contortrix.

"Mignon mais venimeux" explique la biologiste, en donnant la réponse à tous les internautes qui n'ont pas réussi à trouver ce serpent si bien camouflé.

La biologiste confie également que ce serpend se cache si bien qu'elle risque à chaque fois de marcher sur eux.

Toujours pas trouvé?

Elle vous donne la réponse :