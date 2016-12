Insolite A 92 ans, Charles Aznavour en a encore sous la pédale comme en témoigne son concert de ce mercredi au Palais des Sports de Paris.

Grippée, mais pourtant bien présente sur scène pour enchanter les nombreux spectateurs venus assister à son show de plus de 2 heures, la légende de la chanson française en a profité pour lancer une pique à Michel Polnareff: "Je ne vais pas m’excuser d’avoir cette voix-là. Moi, je ne vais pas annuler pour des histoires d’assurance... Et de toutes façons vous n’êtes pas là pour m’entendre chanter mais pour entendre des textes. Eh là, vous allez voir !", a-t-il déclaré à son public dans des propos relayés par Paris Match.

Taquinerie, moquerie, humour ou véritable tacle à l'encontre de Michel Polnareff ? Ce dernier a en tout cas répondu sur les réseaux sociaux :

"J'ai la plus profonde admiration et amitié pour Charles, mais je dois reconnaître que sa connaissance médicale est nettement en dessous du niveau de son grand talent. Comparer une grippe avec une embolie pulmonaire bilatérale? Peut-être devrais-je lui faire parvenir mon dossier médical ? Devra-t-il, à l'image de la promesse de M. Coullier, me présenter devant l'évidence une 'amende honorable' ?"