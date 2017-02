Insolite Lors du Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain, de nombreuses stars du monde sportif étaient présentes. Certaines ont même eu la chance de se rencontrer pour la première et d'immortaliser l'instant par une photo.

Parmi ces rencontres, on remarquera celle de Simone Biles, plusieurs fois championne du monde de gymnastique et quatre fois médaillé d'or au JO de Rio, et de Shaquille O’Neal alias "Shaq", star du basket qui compte de nombreux titres NBA.

Une rencontre à priori ordinaire entre deux stars qui voulaient faire de leur rencontre un petit "buzz people". Et c'est réussi, sauf que ce n'est pas seulement pour le fait de poser ensemble pour une photo.

73 centimètres d'écart

Lorsque l'on a présenté ces deux personnalités du sport, nous avons sans doute omis de mentionner un détail de taille les concernant tous les deux. En effet, alors que la star de la gymnastique mesure moins d'un mètre et demi (1,45m), le phénomène du basket mesure lui près de 220 centimètres (1,18m). Le calcul est vite fait, 73 centimètres séparent la taille des deux sportifs!

Imaginez plutôt le calcul des photographes présents pour immortaliser la rencontre... Une différence de taille plutôt difficile à cadrer, obligeant les photographes à prendre suffisamment de recul pour capturer les deux corps en entier.

Simone Biles, qui publie la plupart de ses rencontres sur les réseaux sociaux, n'a pas tardé à partager cette photo qui a fait parler d'elle. Comme quoi, la taille importe peu pour perfomer en sports (quoique être grand est plus pratique pour exceller au basket!).