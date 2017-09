Insolite Comme si le monde entier cherchait une raison de plus de s'attaquer à Donald Trump, il est aujourd'hui question de pizza.

Car dans sa Trump Tower de New York, le président américain ne propose pas que des appartements de luxe et un ascenseur doré.

Parmi les quelques bars et restaurants de la tour se cache le "Trump café". Dans sa carte, le restaurant propose quatre sortes de pizzas, dont une Margherita à 9,60 euros.

Alors qu'on s'imagine des plats bien présentés et de bonne qualité dans ce type d'établissement, il s'avère que cette pizza soit "la pire de New York" selon plusieurs internautes.

Une reporter du magazine politique Politico a posté sur Twitter une photo de sa Margherita le 20 septembre dernier avec ce commentaire: "Si contente d'être de retour à New York, surtout pour la fameuse pizza de la Trump Tower". On sent comme une pointe d'ironie...

Ni une ni deux, les internautes ont suivi cet élan de frustration:

"Bon dieu! Cette pizza semble être à la pire pizza congelée que j'ai jamais vue. Ça ressemble à un carton, avec du ketchup bon marché et de la fausse mozzarella dégueulasse"

"Je ne le soulignerai jamais assez: la pizza de la Trump Tower est la pire de tout New York City, et ce n'est rien de le dire"





"L'une est la pizza de la Trump Tower. L'autre un vomi sur le tapis rouge"





"La "pizza" servie à la Trump Tower ressemble plus à une sorte de plasma jaune tout gras mis sur une planche de gluten qu'à la vraie pizza italienne"





"Ne riez pas avec le fromage du gouvernement. Cette pizza est une violation pour l'inspection alimentaire"