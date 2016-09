Un Belge parcourt 300 km seul à travers le désert de Simpson en Australie

Insolite

Louis-Philippe Loncke, un Belge de 39 ans, a parcouru le mois dernier 300 kilomètres en solitaire et uniquement équipé d'un sac à dos à travers le désert de Simpson en Australie. "C'est un peu le Mont Everest des déserts", s'est-il félicité vendredi. Ce Mouscronnois d'origine n'en était pas à son coup d'essai. En 2008, il avait déjà effectué une première traversée de ce désert du Nord au Sud.

Cette fois, il s'était préparé à parcourir à nouveau cette région aride, située dans l'Etat australien du Territoire du Nord, d'est en ouest, soit de la station Old Andado à Birdsville. Mais l'aventure a pris fin à quelque 135 kilomètres de la destination, alors que l'explorateur n'avait plus que 2,5 litres d'eau et 300 grammes de nourriture.

"Si j'avais pu échanger mes appareils électroniques contre de l'eau et des vivres, et si j'avais marché une heure de plus chaque jour, j'aurais pu aisément traverser le désert d'est en ouest", explique-t-il. "Le challenge reste donc ouvert."

Loncke portait quelque 60 kilos sur le dos, dont 40 litres d'eau, 8 kilos de nourriture, son matériel de camping et diverses caméras. Durant la traversée, il a été confronté à plusieurs épisodes de pluies intenses et de violents orages.

Louis-Philippe Loncke est coutumier de ces traversées hors-normes. L'an dernier, il a parcouru la Vallée de la Mort, dans l'Etat américain de Californie, sans aucune aide externe. Il s'agissait alors d'une première mondiale. A la fin du mois de septembre, il s'envolera par ailleurs pour la Bolivie, où un nouveau défi l'attend.