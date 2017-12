3 Vidéo

A 81 ans, cette hôtesse de l'air est toujours la star d'American Airlines

Le vol 2160 d'American Airlines en provenance de Boston vient de se poser à Washington et Bette Nash, 81 ans, assiste les passagers qui débarquent.

Dans la cabine de l'Airbus, on l'embrasse, on la photographie, on la remercie... ...