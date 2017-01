Cela fait sept ans que Rick Anderson va régulièrement rendre une petite visite à son ami: un requin dormeur de Port-Jackson. C'est dans la baie de Newcastle, dans la région de la Nouvelle-Galles du sud (Australie), que l'amitié entre le squale et le plongeur est née. "Elle, c'est une fille, ne mesurait que quelques centimètres lorsque j'ai fait sa connaissance. Prudemment, je l'ai approchée afin de ne pas l'effrayer. J'ai réussi à la tapoter avec les doigts. Au fur et à mesure, elle s'est habituée à moi, je l'ai bercée et je lui ai toujours parlé de manière apaisante à travers mon régulateur", explique Rick.

Depuis lors, le requin reconnaît le plongeur et n'hésite pas à venir lui faire un câlin lorsqu'il est de passage dans la baie. "Elle me reconnaissait et venait nager à côté de moi pour un câlin. Tant et si bien qu’elle venait me tapoter les jambes jusqu’à ce que je la prenne dans mes bras."

Une histoire touchante et rare que le plongeur prend plaisir à raconter et même à prouver aux moins convaincus. "La plupart des plongeurs voient ça pour la première fois, ils n’y croient pas. Je ne fais que la traiter comme si elle était mon animal domestique, rien de plus", conclut Rick Anderson.