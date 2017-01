Voilà qui devrait ravir le cœur des grands enfants. Une piscine à balles, composée de plus d'un million de balles transparentes, a fait son apparition à Sydney, en Australie.

Baptisée "The Beach", cette installation temporaire a été créée par le collectif new yorkais Snarkitecture et est entièrement composée de matériaux recyclables.

"Tout ce que nous créons peut convenir à un enfant de cinq ans ou à une personne de 85 ans", a expliqué Daniel Arsham, le fondateur de Snarkitecture, dans une vidéo détaillant la mise en place de cette oeuvre originale.

"The Beach" a été installée en Australie dans le cadre du Sydney Festival, et y restera jusqu'à la fin du mois de janvier.