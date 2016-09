Voici à quoi ressemble un vol en première classe à 19.000 euros !

Insolite

Un youtubeur s'est filmé dans un vol Dubaï - New York après avoir bénéficié d'un billet surclassé.



Casey Neistat est un réalisateur américain très présent sur Youtube et assez populaire outre-Atlantique. Lorsqu'il a appris que son billet d'avion pour rentrer à New York serait upgradé, il n'a pas hésité une seconde à filmer son expérience pour en faire profiter sa communauté. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se cachait réellement derrière un billet d'avion à 19.000€, la vidéo ci-dessous va vous régaler.



Il faut dire que Casey va jusqu'à s'offrir une bonne douche à une altitude de 43.000 pieds. Une douche qui nécessite d'embarquer plusieurs centaines de kilos d'eau et de matériel à bord et donc, forcément, de consommer plus de carburant pour faire voler tout cet aménagement. De quoi expliquer en partie le prix astronomique de ce billet en première classe !