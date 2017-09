Statistiquement, un joueur dispose d'une chance sur 139 millions de toucher le pactole. Bien que les chiffres ne plaident pas en la faveur d'une réussite future, la Loterie Nationale vous donne quelques tuyaux pour affiner votre stratégie.





Ainsi, les chiffres qui tombent le plus régulièrement sont le 50, le 44, le 10, le 19, le 4 ou encore le 49. Dans le sens inverse, mieux vaut éviter de tout miser sur le 46, le 41, le 33, le 18 ou le 2.





Au niveau des étoiles, le 8, le 9, le 2 et le 3 sont celles qui sortent le plus régulièrement, tandis que le 12, le 4 et le 6 sont celles qui se font les plus rares.