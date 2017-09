Que l'on soit parents, grands-parents, tatas/tontons, grands frères/grandes soeurs, cousins/cousines, on sait tous que la perte d'une peluche peut dégénérer en drame national pour un enfant.





Ca arrive évidemment souvent et notamment dans les transports. A l'aéroport de Glasgow, on a décidé de se relever les manches pour une opération "Perdu de vue". Une vidéo a été publiée dans laquelle on peut voir les doudous défiler.













En espérant que vous puissiez le retrouver... Ca a apparemment fonctionné pour "Cookie le pingouin" qui a retrouvé sa famille.