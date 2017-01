Embarqué dans un premier match compliqué pour son entrée en lice dans l'Open d'Australie, Stan Wawrinka a finalement trouvé la faille face au Slovaque Martin Klizan.





Alors que le score était de 2 manches partout et de 4 jeux à 4 dans la cinquième manche, le Suisse a finalement conclu le match avec un 6-4 dans le dernier set. Notons surtout que Martin Klizan n'a vraisemblablement pas réussi à se remettre totalement d'un smash de Stan the Man qui a terminé sa course dans les bijoux de famille de l'infortuné 34e mondial...





Très vite, Wawrinka est allé prendre des nouvelles de son adversaire qui aurait nettement préféré que la balle jaune s'écrase ailleurs...