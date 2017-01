Jo-Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka s'opposaient ce matin pour place en demi-finale de l'Australian Open. Après le gain du premier set par le Suisse, une scène assez bizarre voire complètement surréaliste s'est déroulée à la pause du premier set.





Tsonga : "Pourquoi tu me regardes ?", demande Tsonga après un regard trop insistant du Suisse.





Wawrinka : "Qu'est-ce que t'as dit ? Regarde quoi ? C'est toi qui me regardes et qui me parles !"





T. : Laisse-moi.





W. : Est-ce que je t'ai regardé une fois ?





T. : Bien sûr. Ton clan, il est là-bas, pas là-bas.





W : Est-ce que je t'ai regardé une fois ?





T. Ouais !





W : Quand ?





T. : Là longuement.





Stan, d'un tempérament nerveux de base, a voulu conclure. "Faut se calmer, c'est un match de tennis, relax un peu."