Appel à témoignages: quel type de mère êtes-vous ?

Société

Dans leurs sketches, les humoristes Véronique Gallo ou Florence Foresti racontent les mésaventures de la vie de mère, et l'impossibilité de combiner boulot, ménage, éducation, tout en restant élégante et mince ! En un mot, elles en ont ras-le-bol d'être des mères parfaites !

Vivent donc les "mères indignes", qui revendiquent leurs imperfections, comme le montre aussi le film "Bad moms".

Et vous qui êtes mères, qu'en pensez-vous ? Dites-nous comment vous vivez votre vie de maman, si vous aussi vous avez décidé de faire votre "révolution" et de ne plus être parfaite, racontez-nous vos "faux-pas" de mère et vos trucs qui vous aident à combiner vie familiale et professionnelle.

Une sélection de vos témoignages apparaîtra dans le prochain numéro du Quid, le supplément du week-end de La Libre Belgique.