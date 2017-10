Dans des piscines et autres plans d'eau, il n'est pas forcément aisé de différencier un cas de noyade d'un simple jeu d'apnée auquel s'adonne un enfant. Face à cette confusion probable, "Would You React" a décidé de tourner une caméra cachée pour conscientiser les citoyens.

L'équipe spécialisée dans les expériences sociales a simulé huit cas de noyade avec un acteur pour voir combien de personnes interviendraient. "En aucun cas, notre objectif ne serait de pointer du doigt le comportement de qui que ce soit, mais plutôt de réfléchir sur soi-même ; comment être une meilleure personne et pouvoir être plus attentif à ce qu'il se passe autour de nous dans la société", explique le groupe "Would You React" .

Cette vidéo est évidemment interpellante. Il importe cependant de préciser que nous ignorons les circonstances du tournage et de mises en scène de l'acteur.