"Dead or Alive Xtreme 3": l'apologie du viol en réalité virtuelle

On pensait que ce genre de jeux n'arriverait jamais, que c'était là pousser trop loin la barrière entre la réalité et le monde vidéo-ludique. Pourtant, il faut bien réaliser que Koei Tecmo a réussi à nous bluffer, dans le plus mauvais sens du terme malheureusement.



A l'heure où la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes bat son plein et où le viol est encore trop souvent banalisé, voilà qu'un éditeur de jeux vidéos japonais ne trouve rien de mieux que de proposer un titre dans lequel le joueur est incité à se laisser aller à ses plus bas instincts... en tripotant allègrement une jeune femme en bikini qui se montre plus que réticente.





Et, comme si cela ne suffisait pas, cette "expérience" est proposée en réalité virtuelle, histoire que le joueur puisse vive à fond les sensations proposées par le jeu. Comment en est-on arrivé là ? Comment, dans notre monde supposé moderne, une marque aussi prestigieuse que Sony peut-elle accepter d'être le support d'un tel produit et même prêter les avancées technologiques exceptionnelles de son casque de réalité virtuelle à des fins si indignes, si outrageuses ?





La chute vertigineuse de Dead or Alive





Passé d'un jeu de combat à un jeu de beach (bitch)-volley, puis à présent à un jeu officiellement dit "de séduction", la saga Dead or Alive s'est progressivement détériorée, au même rythme qu'elle se faisait abandonner par son public. Si les demoiselles en bikini ont toujours été la marque de fabrique de la saga, leur rôle s'est dégradé au fil du temps, tout comme la qualité générale du jeu. Dead or Alive Xtreme 3 ne fera pas exception à la règle établie par ses tristes prédécesseurs. Il est notamment noté 3/10 par Gamekult, célèbre site de critique de jeux vidéos.





Alors que la réalité virtuelle, qui commence à percer dans le monde vidéo-ludique, permet de réaliser des jeux extraordinaires où le joueur peut être projeté dans un monde fantastique, réaliser une sculpture en 3D ou encore visiter des bâtiments qu'il ne pourrait pas découvrir autrement, le jeu japonais (qui ne sera d'ailleurs disponible en Europe et en Amérique que via l'import) arrive comme un cheveu dans la soupe.





Koei Tecmo rentre donc officiellement dans la catégorie des éditeurs qui dévaluent l'image du jeu vidéo (et celle de la femme), alimentant le discours des opposants pour qui le monde vidéo-ludique est à la base de tous les maux de la terre. Une publicité dont tous les gamers se seraient bien passés.









Dans sa version qui sera lancée en même temps que le Playstation VR, le nouveau jeu de Koei Tecmo incite le joueur à attoucher sexuellement une jeune femme qui le supplie d'arrêter. Tout simplement horrible.