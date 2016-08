Elle se fait insulter dans la rue à cause de sa tenue (VIDEO)

Quand enterre-t-on ta vie de garçon? Ou les rites initiatiques du mariage

Se marier implique plus que jamais de faire la fête, aujourd’hui. Fêter ses amis et sa famille le jour “J”, et avant cela, célébrer avec excès la fin de sa vie de célibataire. Découvrez le dossier complet sur les les rites initiatiques du mariage et son symbole.