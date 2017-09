La première place est occupée par trois joueurs à égalité: deux joueurs d'Anderlecht et un joueur du Standard. Pour les Mauves, c'est Leander Dendoncker et Lukasz Teodorczyk qui trustent les premières places. Le Belge peut compter sur son statut de Diable rouge et l'intérêt de grands clubs européens pour justifier le beau 79 qu'il reçoit. L'attaquant polonais, lui, est sorti meilleur buteur du défunt championnat où il a littéralement empilé les buts. Il obtient donc également un 79. Enfin, c'est le gardien du Standard, Guillermo Ochoa, qui complète ce trio de tête. Avec sa renommée internationale et ses prestations convaincantes à Grenade lui ont accordé les faveurs des spécialistes d'EA, qui lui accordent donc également la note de 79.





A la quatrième place de cette liste, on retrouve également trois joueurs qui se partagent la note de 78. Il s'agit de Kara Mbodj (Anderlecht), Nicolas Lombaerts (Ostende) et Alejandro Pozuelo (Genk). Trois joueurs d'une importance capitale dans leur équipe et dont les prestations la saison passée (pour Pozuelo) et les trois dernières saisons (pour Kara et Lombaerts) ont été régulières à haut-niveau.





Toujours un trio pour la suite de ce top 10 puisque Hanni (Anderlecht), Kalinic (Gand) et Vormer (Bruges) sont notés à 77 et se partagent la septième place. Le capitaine du Sporting obtient deux points de plus que la saison passée. Lovre Kalinic fait son entrée pour la première fois dans le jeu et démarre fort puisqu'il obtient une note de 77 qui lui permet de se classer deuxième meilleur gardien du jeu. Enfin, Vormer est dans la continuité puisque sa note ne bouge pas.





Enfin, à la 10e place de ce classement, on retrouve cinq joueurs venus de trois clubs différents. Trebel et Kums représentent Anderlecht, Vossen et Denswil représentent Bruges et Proto représente Ostende. Ces cinq joueurs obtiennent chacun la note de 76.





Au niveau des équipes, Anderlecht place donc évidemment les plus de joueurs dans ce top, avec six représentants sur les 14 cités. Suit le Club Bruges avec trois joueurs et Ostende avec deux joueurs. Enfin, le Standard, Genk et Gand complètent la liste avec chacun un joueur.