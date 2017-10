Dans les années 50, un petit village français du Gard est frappé par une hystérie collective. Des centaines de personnes présentent des symptômes liés à une intoxication alimentaire. Sept personnes décèdent, vingt se font interner. Très vite, un coupable se profile à l'horizon : l'ergot de seigle, un micro-champignon présent dans les céréales.

Près de soixante ans plus tard, des historiens et journalistes reviennent sur cet épisode. Une nouvelle hypothèse émerge, mettant en cause la CIA.

Pour la série dominicale "Il était une fois", LaLibre.be revient sur cette étrange affaire.