Société Freerideur de compétition, le Français Mathieu Bijasson s'est pris de passion pour le ski de nuit. Simplement éclairé aux ampoules leds, il descend les pistes à l'aveugle et il a filmé le tout à l'aide d'un drone. Le résultat, "Moonline" , est une très belle vidéo de 3 minutes.

Mathieu Bijasson est un skieur talentueux qui a déjà participé à plusieurs compétitions internationales comme le Freeride World Tour (FWT). Aujourd'hui, le Français est père de deux enfants et veut s'éloigner de la compétition sans dire adieux à sa passion.

"Aujourd'hui, je skie beaucoup de nuit. C'est le moment de la journée où mes enfants dorment. Mon absence ne gêne personne et je peux vivre ma passion à fond", a-t-il confié à

Pour réaliser ces descentes de nuit, le sportif a bricolé sur ses skis et ses bâtons pour y ajouter des ampoules leds, seul éclairage pour le guider.

Pour garder une trace de ces moments particuliers et de la beauté des leds qui volent dans la nuit, Mathieu a décidé de se faire filmer par un drone.

Il ne lui reste plus qu'à monter en haut des pistes du Massif de Balme, à La Clusaz en Haute-Savoie, et de descendre les pistes avec élégance.

"Nous avons fait ça sur trois mois et nous avons dû tourner huit nuits différentes en tout pour cette vidéo. Il fallait faire des coups d'essai, mettre la descente en place. On se sent vite seul et démuni la nuit. Les repères visuels n'étant pas là, j'ai dû me baser sur mes années d’expérience. Et skier quasiment à l’aveugle. Je ne voyais rien : les leds m’éblouissaient" , explique le skieur à

Mathieu Bijasson ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car sa vidéo "Moonline" a fait parler d'elle dans plusieurs compétitions et il est en course pour plusieurs prix de réalisation. Il a confirmé qu'un nouvel épisode de freeride, avec plus de monde mais toujours de nuit, était en cours de préparation... mais cette fois, sans les ampoules leds! On suivra de près ses futures productions.