Ce bienfaiteur a réussi à sortir de la rue et est maintenant à la tête de plusieurs agences immobilières, notamment à Lille. Il veut maintenant tendre la main à d'autres personnes qui se retrouvent dans la situation dans laquelle il a été lui-même. "Quand il fait -2 degrés, que vous êtes dans une voiture, dans une gare, allongé par terre sous une couverture, sur un carton, comme tous les SDF... vous ne pouvez pas oublier. On m'a hébergé, on m'a nourri, on m'a montré le chemin. Je me suis dit: 'moi aussi j'ai été dans la rue, je vais leur tendre la main", explique-t-il à RMC.

Cela fait maintenant 15 ans que l'agent immobilier loge des sans-abris. Il leur propose des studios de 15m², pour un loyer de 320 euros par mois. Les SDF ne paient en fait que 80 euros de leur poche puisque le reste est pris en charge par les aides locatives du RSA (Revenu de Solidarité Active). Jean-Pierre Boudhar, lui, paie les charges et les frais de ménage.

Parmi les sans-abris logés, il y a Jean-Paul, 71 ans. "Ça me permet de me retrouver, de retrouver une position plus confortable. Me remettre à faire la cuisine, parce que j'adore ça. Le geste qu'il fait pour aider son prochain, c'est magnifique. On peut le remercier", témoigne-t-il, ému.

Accompagner les sans-abris et leur permettre de retrouver une vie normale, c'est le souhait de ce bienfaiteur. "Mon rêve c'est que certains s'en aillent. La réussite c'est qu'ils ne restent pas dans les chambres. Ils trouvent un job et ils changent de vie", déclare-t-il. "Mais mon action ne suffit pas. Il faudrait créer des logements et des événements sur le modèle du Téléthon pour mieux aider les sans-abris", conclut Jean-Pierre Boudhar