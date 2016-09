La viande: stop ou encore?

Société

Alors que se multiplient les propositions végétariennes sur les cartes des restos (mais pas assez encore, selon les principaux concernés), on interroge le phénomène de l’assiette. Que choisit-on d’y mettre ?

L'association végétarienne Eva (Alternative Végétarienne Ethique) estime qu’un jour sans viande par semaine permettrait de soulager l’atmosphère de 170 kilos de CO2 par an et par personne. Bruxelles Environnement également.

Remises en cause par des contre-expertises, plus ou moins indépendantes, ces données n’en traduisent pas moins un malaise grandissant. Face à l’opacité des modes de production industriels; face aux problèmes d’étiquetage; face au manque de transparence en général, de nombreux consommateurs ont développé une méfiance exacerbée à l’égard de l’agroalimentaire.

Vous et la viande, en chiffres

En août, près de 800 internautes se sont ainsi saisis du questionnaire que nous avons publié sur le rapport qu’ils entretiennent avec la viande. Evidemment, ce questionnaire n’a pas valeur de sondage. Les réponses vont toutefois de pair avec une tendance observée par Bruxelles Environnement ces cinq dernières années : les Belges réduisent leur apport en protéines animales. “Et c’est tant mieux”, indique Charlotte Collart, diététicienne agréée. “La Belgique figure dans le top 5 mondial des pays ayant la plus grande empreinte écologique par rapport à la consommation de viande.”

La majorité des répondants (500 sur les 800), ont considérablement réduit leur consommation et se revendiquent flexitariens ou “clean eaters” (voir lexique en pages 6 et 7). D’autres ont définitivement exclu l’animal, à des degrés divers, de leur alimentation (plus de 200 répondants). Ils sont devenus végétariens, végétaliens, lacto (ovo) végétariens, pisci végétariens. Une minorité, enfin, n’a pas renoncé à la chaire animale parce qu’ils sont “carnivores, un point c’est tout”; ou “pour soutenir les fermiers” (10 répondants).

En revanche, tous, sans exceptions, contrôlent la qualité et la provenance de la viande (à travers les labels bio ou non, les circuits courts, les petits bouchers, les marchés, les fermiers et/ou en évitant soigneusement la grande distribution). “Il existe aujourd’hui de nombreux labels et associations qui permettent ce contrôle”, poursuit Charlotte Collart. “Il y a ‘Healty farming association’, ‘Clean label’, ‘Mieux pour tous’, etc.”

Pour rappel, il est possible de contrôler la provenance de la viande (brute et non transformée) à partir des étiquettes. Lorsqu’il s’agit de viande de bœuf, son origine (pays de naissance, d’élevage et d’abattage) doit en effet être mentionnée. Depuis le 1er avril 2015, les mentions “pays d’élevage” et “pays d’abattage” doivent figurer sur les étiquettes des viandes de porcins, ovins, caprins et de volailles (qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées). Le lieu de naissance n’est pas obligatoire, à la différence de la viande bovine mais la mention “origine” est présente sur l’emballage lorsque les viandes proviennent d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul pays.

Les Gasap, des groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne, permettent également au consommateur de reprendre la main. Un groupe de citoyens (généralement réuni par quartier) s’associe directement avec un producteur paysan pour acheter de façon régulière et à long terme, en circuit court. De quoi se nourrir en produits de saison de qualité et soutenir les producteurs locaux.