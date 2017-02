Le nord-est des Etats-Unis subissait d'importantes chutes de neige jeudi, obligeant les écoles à fermer et les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols.

Les chutes de neige, accompagnées de bourrasques, ont commencé dans la nuit et devaient se poursuivre jusqu'en fin de journée.









Jusqu'à 30 centimètres de neige étaient attendus à New York, et jusqu'à 45 cm dans certaines zones de la Nouvelle-Angleterre.













Quelque 3.000 vols à destination ou au départ des aéroports de New York (JF Kennedy, La Guardia, Newark), Boston, et Philadelphie ont été annulés, selon le site FlightAware.com qui recense tous les retards et annulations.













A New York, Boston et Philadelphie, et dans les villes secondaires de la région, les écoles étaient fermées, même si les chutes de neige ont été moins importantes qu'attendu pour Philadelphie.