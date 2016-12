Les bons sentiments sont de retour. Décriés, raillés, considérés comme très suspects par les uns, ils sont aussi vus par d’autres comme les clefs du bien-être et d’un monde meilleur. L’heure de la compassion est-elle venue ?

Esprit de Noël. Nous nous aimons les uns les autres. Dans la fraternité et la chaleur, nous nous levons pour un monde meilleur – à tout le moins nous voulons y croire –, loin du froid et de l’effroi. Nous en appelons à la dignité humaine et la lutte solidaire. Altruisme, empathie et compassion font leur nid dans les cœurs et les esprits, alimentés par les livres d’inspiration bouddhiste, à l’instar de ceux du moine Matthieu Ricard. “Ce ne sont pas des trucs béni-oui-oui !”, s’exclame-t-il. Au contraire, “c’est extrêmement pragmatique” (si l’on prend la bonne résolution de s’y mettre).

Le paradoxe des bons sentiments est qu’ils sont autant en vogue que vilipendés à l’épreuve des événements du monde, sacrifiés sur l’autel du terrorisme. La bienveillance, la miséricorde, l’empathie ou la compassion deviennent suspectes de complaisance et dangereuses, témoignent d’une naïveté crasse, d’un manque de lucidité, d’intelligence, de responsabilité. Valorisés au XVIIe siècle, puis critiqués par la plupart des grands auteurs du XIXe siècle, les bons sentiments sont aujourd’hui raillés et dépréciés, considérés comme mièvres et/ou hypocrites. Leurs adeptes sont insultés, traités d’imbéciles. Comme le relève la philosophe Mériam Korichi dans son “Traité sur les bons sentiments” (Albin Michel), quelque chose qualifié de “bon” serait donc “mauvais” ?

L’empire du bien

“Le moralisme coule à pleins bords. On le trouve partout. Il n’est qu’humanitaire, exclusion de l’exclusion, ouverture à l’Autre, exhortation à la tolérance, condamnation de toutes les formes de crimes contre l’humanité, repentance, culpabilité généralisée, droits de l’homme, de la femme, de l’enfant, de l’animal, de la nature”, assénait l’Académicien Pierre Nora en 2006. “L’empire du bien étend partout ses tentacules.” Cela paraît presque dégoûtant.

Sans doute les bons sentiments sont-ils desservis par le fait que – parfois, souvent, c’est selon – ils dégoulinent quand le regard manque de distance et de sincérité. Ils sonnent faux dès lors qu’ils ne sont pas profondément ancrés. Ils deviennent ce que Mériam Korichi appelle des “produits imaginaires du désir de paraître soucieux d’autrui”. “Il faut donner compassion, soin et sollicitude aux autres, mais sans s’oublier soi-même”, pique le philosophe Yves Michaux, jamais en manque de bons mots pour ironiser sur les belles âmes et l’action morale, les indignations collectives et individuelles. “L’homme de notre temps […] ne compatit pas, il s’émeut. Il n’est pas généreux, il fait des dons défiscalisés. Il ne fait pas preuve de sollicitude, il appelle le 115 pour qu’une équipe de maraudeurs du SAMU social intervienne.” Pan.

Sous sa plume, dans le bien nommé “Contre la bienveillance” (Stock), “il faut s’attaquer à la tyrannie des bons sentiments, à la politique de l’émotion et de la compassion, à la tyrannie de la bienveillance. Non que la bienveillance soit un sentiment indigne, bien entendu, mais il faut cesser de croire qu’on peut bâtir sur elle une communauté politique.”

Yves Michaux, instruit de l’enseignement des Lumières radicales, pense que les démocraties doivent s’affranchir de la bienveillance et de la vision morale du monde qui “nous font nous aveugler face à la réalité – face à la réalité de l’affrontement religieux, face à la réalité du populisme démagogique, face à la réalité d’un monde international où prévalent comme par le passé la force et les intérêts”. “En apparence, c’est un merveilleux progrès humain que ce déluge de bienveillance, de sollicitude, de soin, d’attention et d’égards en comparaison du froid Léviathan. Sauf que, lorsque toute cette bienveillance a pour effet qu’il n’y a même plus de Léviathan […], on a perdu jusqu’au monde dans lequel peut advenir la bienveillance.”

Et pourquoi pas ?

“On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments”, affirmait Gide en écho à Flaubert ou Baudelaire. On ne changera pas non plus le monde avec les bons sentiments, entend-on souvent. Et pourquoi pas ?

Pourquoi les bons sentiments ne redeviendraient-ils pas tout simplement “bons”, ne porteraient-ils pas un idéal supérieur ? Pourquoi ne pourrions-nous pas, sincèrement, faire preuve d’altruisme et de compassion vis-à-vis de nos proches, de nos collègues et, plus largement, de nos semblables ? Pourquoi être bienveillant envers soi-même empêcherait-il de l’être avec autrui ? Pourquoi la compassion serait-elle forcément dénuée de raison et de sagesse ? On peut tendre la main avec cœur et intelligence, sans superficialité ni arrière-pensées, sans naïveté ni sentimentalisme larmoyant. Les bons sentiments ont un rôle à jouer dans l’avenir social de l’humanité. Encore faut-il oser.​





