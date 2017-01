“Notre objectif, c’est de vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-cola.” S’il avait d’emblée mesuré les conséquences de cette déclaration, Patrick Lelay (alors président-directeur général du groupe TF1) aurait sans doute modéré ses propos. C’était en 2004.

A l’heure où les écrans envahissent nos foyers, que reste-t-il de cette sacro-sainte alliance entre le divertissement et le marketing ? Les enfants semblent être l’objet de toutes les attentions. Mais des alternatives existent pour les soustraire aux influences publicitaires. Tour d’horizon.

Les nouvelles barres chocolatées (lancées par une célèbre marque à la noisette), Maria, 6 ans, ne les aimait pas. “Elle les avait déjà goûtées chez une copine à un goûter d’anniversaire”, insiste sa mère. Seulement, depuis qu’elle a associé le praliné à la publicité sur TF1, entre les Totally Spies et Dora l’exploratrice, Maria réclame sa portion quotidienne. “C’est fou, ce truc est franchement dégueulasse et je suis sûre qu’elle ne les aimait pas”, s’étonne sa mère.

Ce n’est pas neuf, les enfants constituent un public cible important pour les spécialistes du marketing. Ils influencent les décisions de leurs parents et représentent les consommateurs de demain. Marketing viral, tribal, relationnel; publicités cachées, produits sur mesure, street marketing, buzz marketing, undercover marketing,… Les dépenses réalisées par l’industrie pour la publicité destinée aux enfants ont explosé, passant de 100 millions de dollars en 1990 à plus de 2 milliards en 2000 (rien qu’aux Etats-Unis).

La science pour enseignant

Aidés de chercheurs et de psychologues, les annonceurs ont désormais accès à une connaissance des besoins émotifs, sociaux et de développement en fonction de l’âge. Se fondant sur des études qui analysent les comportements des enfants, leurs mondes imaginaires, leurs créations artistiques et même leurs rêves, les entreprises sont ainsi en mesure de développer des stratégies de marketing sophistiquées.

Elles jouent non seulement sur “le pouvoir d’embêter” des enfants (qu’ils tentent de fidéliser davantage à la marque qu’au produit), mais aussi sur la culpabilité des parents.

“Depuis quelques années, le neuro-marketing s’érige en nouveau graal manipulatoire, indique le chercheur français, Michel Desmurget dans “TV Lobotomie – la vérité scientifique sur les effets de la télévision”, qui dénonce les effets délétères de la télévision sur la santé et le développement cognitif, en particulier chez l’enfant. Son credo : aller chercher les failles les plus intimes de notre cerveau pour asservir, à notre insu, nos comportements, nos désirs, nos peurs, nos pulsions, nos représentations, nos décisions”.





Trois alternatives à la télévision qui remplit le cerveau

1. Pas de privation

Pour de nombreuses raisons (contenus peu adaptés, comportements régressifs, baisse des notes en lecture et en écriture, situations de dépendance, manque de communication, repli sur soi, manque d’esprit critique, sommeil perturbé, disputes,…), les parents sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des écrans. C’est tout du moins les résultats d’un questionnaire auxquels les lecteurs de LaLibre.be ont récemment répondu.

Mais il est parfois difficile de se passer des écrans et d’en priver les enfants. Ce n’est d’ailleurs pas recommandé. “Le sport et les interactions demeurent essentiels mais nos enfants doivent aussi être up to date, indique Christian, chef d’entreprise. Mon fils est devenu développeur et ma fille travaille avec Youtube. La lecture, c’est indispensable bien sûr mais pas que sur les livres… Sur un écran, c’est plus interactif”.

2. Des médias responsables

Rappelons, enfin, que “les médias” ne forment pas un tout homogène. Il existe des revues, des radios, des sites Internet, des chaînes de télévision qui se financent notamment grâce aux abonnements pour s’affranchir de la publicité. Des médias de service public interdisent également la publicité sur leurs chaînes pour enfants (c’est par exemple le cas de la RTBF). Des sites Internet pédagogiques, fermés et sécurisés (sans possibilité d’être redirigés vers d’autres espaces web) existent également (c’est le cas du site Internet de la RTBF destiné aux plus petits) et permettent l’organisation d’événements en extérieur.

3. Lisez ! Sortez ! Imaginez ! Bricolez ! Amusez-vous !

Il existe enfin, une foule d’alternatives aux écrans pour varier les activités et retrouver une forme d’équilibre. La lecture tout d’abord : avec ou sans images, seul ou en famille, à travers de multiples animations organisées par les bibliothèques communales. Les audioguides font également des merveilles. Adrien, jeune comédien de 23 ans, enregistre par exemple ses lectures pour sa nièce de trois ans. “Je fais les voix, etc. Ca l’a fait beaucoup rire.”

Sports en club, promenades à pieds ou en vélo, randonnées, jeux en extérieur, jeux de société, cours de musique, bricolages, visites d’exposition, activités parascolaires, construction de maisons en branches, jeux de rôles, camps scouts, cuisine, dessin, peinture, voyages, théâtre jeune public, pics niques, Legos,.. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.





