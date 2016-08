Société

La tour MahaNakhon a été inaugurée le 29 août dernier à Bangkok lors d'un splendide spectacle de lumières. Sa construction a coûté 620 millions de dollars.

Avec ses 314 mètres de hauteur, il s'agit de la plus haute tour de la ville mais aussi du pays. Elle a néanmoins encore de la marge pour titiller la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa de Dubaï et ses 829 mètres.