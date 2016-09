Manuel de survie dans les transports en commun

Société

Que l’on se déplace en voiture ou en transport en commun, la mobilité en Belgique s’apparente souvent à un cauchemar. En train, bus ou métro, il faut composer avec les AUTRES. Voici nos trucs et astuces pour survivre au quotidien, en cinq étapes.



Qui dit septembre, dit rentrée… – Ben noooon ! Ne cédez pas à la déprime ! Pas encore du moins… Si nos petites têtes blondes reprennent avec peu ou prou d’appréhension le chemin de l’école, pour les parents, c’est aussi la reprise de la prouesse quotidienne de déposer tout ce petit monde à l’heure, avant de s’engluer – Au secours ! Ca recommence ! Déjà… – avec des milliers d’autres navetteurs sur les principaux axes menant, le plus souvent, à la capitale, ou de sauter dans le train – Pff ! Ouf ! Je l’ai eu ! Merci les 5 minutes de retard ! C’est qu’en période scolaire, environ 350.000 navetteurs rallient Bruxelles entre 6 h et 10 h, avant de regagner leurs pénates entre 15 h et 20 h. Parmi eux, on compte 70 % de Flamands et 30 % de Wallons.

Quelle que soit sa région d’origine (Bruxelles, Flandre ou Wallonie), le Belge se déplace avant tout en voiture. Celle-ci représente 63 % des trajets pour gagner ou quitter la capitale, contre 26 % pour le train. Dans le détail, on soulignera qu’en 2010, près de 77 % des Bruxellois utilisaient leur voiture pour se rendre à Bruxelles ou en sortir, contre 58 % des Flamands et 60 % des Wallons. En revanche, les Wallons et les Flamands sont plus enclins (respectivement 35 % et 30 %) à prendre le train, contre 10 % des Bruxellois.

Depuis quelques années, les politiques s’attaquent à contrer le “tout à la voiture”, pourtant, l’auto n’a jamais été aussi présente dans les ménages : en 1930, notre parc automobile comptait 99 303 voitures pour en atteindre près de 5 300 000 en 2010 , soit presqu’1 voiture pour 2 habitants !

Hausse démographique, vie toujours plus stressante et minutée, paresse… La voiture s’est imposée au fil du temps comme LE moyen de transport, avec son lot de désagréments : pollution, nuisances sonores et embouteillages. A tel point qu’entre 2004 et 2009, les temps de parcours à Bruxelles ont, les jours ouvrables scolaires, augmenté en moyenne de 6 %.

Face à cette congestion dans et vers la capitale (essentiellement en période scolaire et aux heures de pointe, rappelons-le), nous sommes nombreux à prendre le train. Une alternative, qui, certes, est loin d’être parfaite (lire ci-après), mais qui s’avère indispensable à la mobilité belge. Les transports publics ont donc de plus en plus le vent en poupe : en dix ans (entre 2001 et 2011), le nombre de voyageurs comptés pendant les jours ouvrables scolaires à la sortie des gares bruxelloises a grimpé de près de 60 %.

Les techniques de positionnement

Il est 17 h. Plutôt 17h11. Vous quittez le boulot, au pas de course, pour attraper votre train de 17h34. Après une journée bien remplie, vous n’avez qu’une envie : vite trouver un siège pour vous plonger dans la lecture de ce passionnant roman. Mais comme toujours, le quai est archi bondé de passagers qui, eux aussi, aspirent à se poser…

A. Avant l’arrivée du train en gare, positionnez-vous bien à l’avant du quai. Veillez tout de même à rester attentif auquel cas serait annoncé un “train en passage”. Il serait dommage de glisser du quai.

B. Lorsque le train arrive, repérez bien, si vous voyagez en 2e classe, où se situent les wagons de 1re classe afin de vous placer, dès l’arrêt du train, devant le bon wagon. Chaque seconde compte !

C. Le train à l’arrêt, ne laissez surtout personne passer devant vous – restez tout de même courtois en laissant le passage libre aux passagers qui descendent du train. Soyez vif, mais ne vous montrez pas nerveux ou crispé. Le secret est de garder un visage affable tout en n’hésitant pas à légèrement jouer des coudes pour dégager le passage.

D. Filez ensuite à gauche toute vous installer dans le siège tant convoité. A gauche oui, car la plupart d’entre nous étant droitiers, le réflexe premier est de se diriger vers les rangées de droite.





Préserver vos cinq sens

Il y a des odeurs que l’on n’oublie pas. Celle des crevettes achetées le matin à Ostende et ramenées le soir à Liège ou celle des tartines pâté/cornichons mangées sous votre nez de bon matin par une mamie flamande. Il y a des choses qui nous ont brûlé la rétine : des pieds nus et crasseux posés sur le siège d’en face. Des sensations à jamais gravées dans notre mémoire, comme devoir tenir une barre de métro poisseuse, ou s’asseoir dans une substance indéterminée.

A. Odorat fragile ? Le niqab, c’est plutôt malvenu ces temps-ci. L’écharpe, c’est trop chaud en été. Pour protéger votre nez des mauvaises odeurs, pensez au Vicks ! Deux petits traits sous les narines (un vieux truc de médecin légiste) et vous aurez l’impression d’être dans les Alpes suisses.

B. Péril des yeux ? En cas de fort désagrément visuel, à part fermer les yeux ou changer de place, on ne sait trop que vous conseiller.

C. Toucher en danger ? Le meilleur ami du navetteur est le gel désinfectant pour les mains. Et puis toujours, toujours regarder le siège avant de s’asseoir. Ils recèlent de substances insoupçonnables capables de ruiner vos vêtements. Et votre journée.

D. Parlant du goût : Ne léchez pas votre voisin, vous ne savez pas où il est allé traîner.

E. Les tympans qui saignent ? Vite, page suivante.





