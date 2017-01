Comme le rappelle Le Figaro , il y a quelques années encore, l'homme derrière Facebook n'était pas à l'aise devant les objectifs. Aujourd'hui, son image est loin de celle du geek solitaire du début de sa célébrité. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg pose avec les personnes qu'il rencontre et s'exprime sans peine en public. Cette grande évolution n'a pas échappé à la presse qui, depuis plusieurs mois, se penche sur la possibilité, pas si folle improbable, que Mark Zuckerberg puisse se rêver en président des États-Unis.

"Mark Zuckerberg lorgne-t-il sur la Maison Blanche?", s'est demandé Newsweek , "Mark Zuckerberg est-il notre prochain président?" questionne Vanity Fair et "Mark Zuckerberg se comporte comme quelqu'un qui pourrait se présenter à l'élection présidentielle", a commenté le magazine Wired .





Une tournée méga-photographiée

Lors de sa tournée démarrée ce lundi, le PDG est largement entouré et photographié par un professionnel qui ne rate rien des beaux moments que vit Mark Zuckerberg avec les habitants et les animaux. En effet, il a publié sur son compte Facebook un message et des photos de son séjour au Texas, la première étape de sa tournée. Il explique avoir, entre autres choses, aidé à construire un jardin communautaire et avoir rencontré des étudiants. D'autres photos le montrent en train de discuter avec des policiers, d'assister à un rodéo, de caresser un veau ou encore de serrer des personnes dans ses bras. Largement relayée, cette tournée va certainement s'apparenter à un album photo de bonnes actions et de belles rencontres.

S'ouvrir aux autres

Depuis quelques années, le fondateur de Facebook a radicalement changé de ton. Auparavant plus isolé, solitaire et centré sur ses tâches de PDG, Mark Zuckerberg a décidé de se fixer des défis chaque année. Il a appris le chinois, lu 25 livres en un an, a construit une intelligence artificielle pour sa maison et s'est mis à la course à pied. Pour 2017, son défi serait de s'ouvrir aux autres en allant à la rencontre des habitants et en participant à des projets communautaires. Ce qui signifie également plus d'exposition médiatique.

Des éléments favorables

Comme l'indique Le Figaro, en avril 2016, Facebook a transmis un document aux autorités financières américaines, officialisant la possibilité que Mark Zuckerberg puisse occuper un rôle au gouvernement sans perdre le contrôle de son entreprise. Cela pourrait être un avantage quand l'on apprend les obstacles que rencontre Donald Trump en tant que PDG de son empire immobilier et président élu et bientôt investi.

Le journal en ligne a relevé d'autres signes du rapprochement du PDG vers la politique américaine. David Plouffe, ancien responsable de la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008, a rejoint l'organisation caritative créée par Mark Zuckerberg et sa femme. Par ailleurs, le fondateur de Facebook a affirmé en décembre que la religion "était très importante". Et l'on sait combien la foi est une valeur indispensable pour qui veut se présenter en politique aux États-Unis (dont la devise nationale est 'In God We Trust').





Autres facteurs qui pourraient être en sa faveur s'il se présente un jour au poste de président: sa gestion d'une entreprise qui emploie presque 16.000 personnes et un travail qui lui a permis de rencontrer plusieurs présidents, dirigeants, ministres, entrepreneurs, etc. Il ne devrait pas avoir de peine à s'exprimer devant un public ou en plein débat, lui qui a également participé à plusieurs manifestations pour des causes qu'il soutient, comme à la Gay Pride ou pour une réforme des règles sur l'immigration.

Pour l'instant, Mark Zuckerberg ne s'est pas exprimé à propos de ses ambitions politiques. Néanmoins, le PDG fait des efforts pour s'ouvrir sur le monde en dehors du périmètre de son entreprise. Une chose est sûre, en termes de richesse ou de réputation, Mark Zuckerberg n'a pas besoin d'être président des États-Unis... mais pourrait en ressentir l'envie un jour. "Il veut quelque chose de plus gros. Qui lui donnerait davantage d'impact et d'influence sur le monde", raconte un journaliste à Vanity Fair , citant plusieurs proches anonymes du dirigeant de Facebook.