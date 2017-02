A l'échelon national, 47% de la population belge est considérée comme célibataire au niveau de son état civil, c'est à dire qu'il n'est ni marié, divorcé ou veuf. 43% des femmes sont célibataires pour un homme sur deux.

C'est à Bruxelles que la proportion de célibataires est la plus importante avec 55% de la population (52% des femmes, 58 % des hommes). La Wallonie arrive en deuxième position avec 49% (45% des femmes, 53% des hommes) tandis que la Flandre possède 44% de célibataires (41% des femmes, 48% des hommes).

Nombre de célibataires par région

Où sont les femmes célibataires ?

Statistiquement, il vaut mieux éviter la province de Flandre occidentale où seules 37,39% des femmes sont célibataires. Le Limbourg affiche 38,55% de femmes célibataires alors que le Brabant flamand atteint le pourcentage le plus élevé du nord du pays avec près de 43%.

Dans le sud du pays, les chiffres sont assez semblables selon les différentes provinces. La province du Luxembourg compte 44,75 % de femmes célibataire tandis que sa voisine de Namur atteint les 45,91%. Les autres provinces se situent entre les deux.

Comme expliqué précédemment, Bruxelles arrive largement en tête avec 52,32 % de femmes célibataires.

Où sont les hommes célibataires ?

A l'instar des femmes, les hommes célibataires sont proportionnellement peu présents en Flandre occidentale (44,98%). Suit le Limbourg avec 45,68%. La Province d'Anvers arrive en tête au nord du pays avec 49,72%.

En Wallonie, c'est le Hainaut qui compte proportionnellement le plus de célibataires masculins avec 53,73%. Comme pour les femmes, les chiffres sont assez proches selon les provinces. La Brabant wallon possède le plus faible taux d'hommes célibataires avec 52,75%.

Dans la capitale, 58,89% des hommes sont référencés comme célibataire à l'état civil.

Nombre de célibataires par province

Mouscron et Mons aux extrêmes

A une échelle plus locale, l'arrondissement de Mouscron possède le plus faible taux de femmes et d'hommes célibataires de Wallonie avec 43,81% et 51,6%. C'est également dans le Hainaut qu'il y a le plus haut taux de femmes et d'hommes célibataires avec 46,39% et 55,62% à Mons.

L'arrondissement de la cité du Doudou devance ceux de Namur (46,32%), Bastogne (46%), Huy (45,82%), Liège (45,79%) et Nivelles (45,58%) en ce qui concerne les femmes. Pour les hommes, il devance ceux de Liège (54,01%), Namur (54%), Tournai (53,92%), Bastogne (53,87%) et Charleroi (53,69%).

Nombre de célibataires par arrondissement

Célibataire ne veut pas dire cœur à prendre

Il est évident que le terme célibataire utilisé au niveau de l'état civil ne signifie pas que la personne n'est pas en couple. Il y a donc beaucoup moins de cœurs à prendre que le nombre de célibataires recensés par l'administration au 1er janvier 2016.