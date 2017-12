Noël, plus que jamais en 2017, fait son retour en force dans les billboards publicitaires, dans nos magazines et dans nos fils d'actualité. Mais bien malin est celui qui maîtrisera la culture du bonnet à pompon au point de répondre correctement à ces 16 colles sur les musiques, films et personnalités qui ont fait de cette tradition religieuse un véritable événement annuel.

Les réponses sont en fin d'article. A vos loupiottes!

© EMI

1. Complétez la chanson de Tino Rossi: "Petit papa Noël, quand tu descendra du ciel...

A. Ne passe pas par la cheminée et essuie-toi bien les souliers.

B. Avec des jouets par milliers, n’oublie pas mon petit soulier.

C. Sache que si tu oublies le cadeau promis, tu tâteras de mon pilori.

2. Quel est le single le plus vendu de l’histoire avec 50 millions d’exemplaires ?

A. "Last Christmas" de Wham.

"White Christmas" de Bing Crosby.

"Mambon sapin" de Buena Navidad Social Club.

3. La chanson "Do They Know It's Christmas?" (1984) a été composée...

A. A l'intention des moines bouddhistes.

B. Pour récolter des fonds afin de lutter contre la famine en Ethiopie.

C. En enfermant 30 compositeurs dans une pièce durant 15 jours avec deux bidons de lait de poule.

© DR

4. Qui a dit : "Noël est une conspiration pour bien faire sentir aux célibataires qu'ils sont seuls" ?

A. Armistead Maupin.

B. Bridget Jones.

C. Droopy.

5. Pourquoi la radio des forces américaines a-t-elle diffusé "White Christmas" en avril 1975 ?

A. La "blanche" était à moitié prix chez Baby-San.

B. lls avaient abattu le traineau du Père Noël.

C. C 'était le signal de l'évacuation de Saïgon.

6. Qui a dit : "J'ai compris que le Père Noël n'existait pas quand j'avais 5 ans. Je suis entré(e) dans un grand magasin et il m'a demandé un autographe".

A. Le prince Charles.

B. Shirley Temple.

C. Michael Jackson.

7. Quel film de Noël le FBI a-t-il accusé “de montrer que les gens qui ont de l’argent sont des personnages méprisables” ?

A. "Le Père Noël est une ordure capitaliste".

B. "La Vie est belle" (1946).

C."Le Grinch".

© REPORTERS

8. Quel président américain apparaît dans “Maman, j’ai encore raté l’avion” (1992) ?

A. Donald Trump.

B. George Bush.

C. Ronald Reagan.

9. “Jingle Bells” est la première chanson à avoir été jouée…

A. Dans l’espace, lors d’une mission Gemini à Noël 1965.

B. Au mariage de la fille du Père Noël.

C. Entièrement en tapant sur des bambous.

© REPORTERS

10. Dans le film “Miracle sur la 34e rue” (1947), Natalie Wood (8 ans) croyait…

A. Avoir la fièvre dans le sang.

B. Que l’acteur Edmund Gwenn était le vrai Père Noël.

C. Qu’elle allait jouer le rôle d’un renne cleptomane.

11. Dans “Le Noël d’Hercule Poirot”, un homme annonce à sa famille qu’aucun n’est digne de sa fortune. Ensuite…

A. Tout le monde lui pardonne, c’est Noël !

B. Il ne reçoit pas de cadeau.

C. Il se fait égorger.

© DR

12. Qui est le célèbre personnage représenté en Gaspard par Benozzo Gozzoli ?

A. Frédéric le Terne.

B; Laurent le Magnifique.

C. Pic de la Mirandole.

© DR

13. Qui est ce célèbre personnage représenté dans “L’Adoration des mages” de Botticelli ?

A. Copernic.

B. Laurent le Moyennement Beau.

C. Sandro Botticelli lui-même.

14. Dans “Un chant de Noël” de Dickens, qui rend visite à Ebenezer Scrooge à Noël ?

A. Les éboueurs.

B. Les fantômes des Noël passé, présent et futur.

C. Des Témoins de Jéhovah.

© trinaca films



15. Comment sont faits les doubitchous du “Père Noël est une ordure” ?

A. Régurgités en boulettes.

B. Roulés à la main sous les aisselles.

C. Avec un suprême dédain pour les papilles gustatives.

16. A Noël, dans “Les Misérables”, que reçoit Cosette de la part de Jean Valjean ?

A. Ses plus sincères encouragements.

B. Un louis d’or.

C. Une nouvelle serpillière.

© DR







Bonnes réponses

1B - 2B - 3B - 4A - 5C - 6B - 7B - 8A - 9A - 10B - 11C - 12B - 13C - 14B - 15B - 16B