Une fois les trop courtes journées d’hiver terminées et la nuit tombée, certains n’espèrent qu’une chose : rejoindre leur chez-eux, se reposer dans leur cocon avant d’aller se coucher pour se réveiller au lendemain, et recommencer. D’autres trouvent dans l’univers de la nuit une source d’inspiration et de motivation, ou y sont complètement accrocs.





Dans le monde de la nuit, on retrouve notamment les taxis. Omniprésents dans le centre-ville, on les oublierait presque. Et l’on oublierait également que derrière ces volants se trouvent des personnes qui font des “shifts de nuit” de 7 h du soir à 7 h du matin, pour la plupart.

Patrick a 28 ans. Il est “nouveau” dans la nuit. Cela fait seulement deux années qu’il a adapté ses horaires pour veiller la nuit. “Mais en moyenne, il faut trois années de métier pour connaître toutes les rues de Bruxelles et s’y rendre sans GPS. Et puis, on a aussi un examen de topographie à passer”, explique le jeune homme originaire du Rwanda.

“Ce qui me plaît une fois la nuit tombée, c’est que les gens ne sont plus les mêmes. Les clients sont différents. En journée, on va plutôt tomber sur un homme qui part au travail ou à l’aéroport, qui est pressé. Le soir, ce sont plutôt des jeunes qui rentrent de soirée, tranquillement. Ils sont alcoolisés et n’hésitent pas à se confier durant la course. J’ai parfois l’impression d’être un psy à leur écoute. J’ai déjà entendu quelques histoires marquantes. Les gens ont envie de discuter et de lâcher ce qu’ils ont sur le cœur”, explique Patrick alors qu’il conduit vers le Parc royal.

Il nuance toutefois et explique que dans son cas, il ne peut pas tout révéler. “Cela peut mener à des conflits de points de vue avec les clients qui, alcoolisés, peuvent rapidement s’emporter. Il m’est arrivé un jour de déposer un client avant la fin de la course car il n’était pas respectueux et que la discussion s’envenimait.”

Le soir, Patrick reste également vigilant et ne laisse pas entrer n’importe qui dans son véhicule. “Si la personne semble violente ou trop alcoolisée , on utilise une vieille technique de taxi. On demande le nom du client, il nous répond, puis on lui dit que le taxi est réservé à un autre nom”, explique-t-il avec un sourire en coin.





L’amoureux de Bruxelles

Patrick est rapidement tombé sous le charme de Bruxelles. “Cette ville est géniale. En plus, le soir, les routes sont dégagées, on en profite différemment. Il y a certains coins de la ville que j’affectionne plus particulièrement. Comme par exemple, la place Flagey bien animée, même en semaine. C’est le cas aussi du quartier universitaire du cimetière d’Ixelles, même si les étudiants sont en examens à cette période. Quand l’équipe nationale gagne, ce sont les meilleures soirées. Les clients chantent et on a l’impression que c’est le taximan qui a fait gagner l’équipe ! Par contre, j’évite la gare du Midi, c’est mort là-bas. Il faut attendre les passagers, pressés de rentrer chez eux. C’est creux.”

Une vie sociale inexistante à cause de la nuit

Le jeune homme, arrivé il y a douze ans en Belgique, vit en colocation avec des amis dans le nord de la ville. Mais, il les croise rarement. Pour lui, sa vie sociale a été placée aux oubliettes le jour où il a commencé à travailler la nuit. “On devient vite accro à cet univers. Les nuits passent très rapidement et nous nous reposons en journée. Cette année est passée très vite. Ce sont de longs shifts de 12 heures mais au final, on ne les sent pas passer. La route est dégagée, la conduite est agréable.”

Malgré son attirance certaine pour l’univers nocturne, Patrick évoque “un piège” lorsqu’il parle du travail de nuit. “On dort jusque midi et on travaille de 19 h à 7 h et ce six jours sur sept. Je n’ai pas le temps de voir ma famille et mes amis. Je peux me permettre une sortie le dimanche soir, c’est tout. Car, pas question pour moi de manquer les week-ends ! Ils sont trop intéressants pour un chauffeur.”

Les week-ends sont d’autant plus immanquables depuis les attentats qui ont frappé la ville le 22 mars 2016. “Nous avons connu de grosses périodes de creux. Nous avions deux tiers de courses en moins. Maintenant, cela repart doucement mais les week-ends sont les plus intéressants. Parfois, des touristes nous demandent de passer par les points clefs de la ville. On a alors le rôle de guide. C’est très sympa.”

L’univers de la nuit passionne Patrick mais l’isole également. Alors qu’il est en contact permanent avec des inconnus, il voit rarement sa famille ou ses amis et sa vie amoureuse est un vrai désastre. “Quand je déciderai de fonder une famille, je sais que je devrai arrêter la nuit, je le sais. Parfois, j’ai une copine. Mais quand c’est comme ça, j’essaie de lui parler un minimum de mon travail la nuit, pour ne pas lui faire peur. Au final, on ne se voit jamais. Je mens et je lui dis qu’on va se voir en soirée mais je n’ai jamais le temps car je travaille. Cela ne dure jamais longtemps et on finit toujours par se séparer. Comment peut-on bâtir une relation avec un métier pareil?”, se demande-t-il alors qu’il rejoint la file de taxis proche de la Bourse.





