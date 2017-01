Avant de stigmatiser le comportement du foutard au travail, on précisera d’abord qu’il s’agit, pour ce dernier qui ne fait rien, de mimer les techniques de ceux qui bossent pour de vrai.





1. Recommandations d’usage

Notons déjà qu’il est peu recommandé de lire son journal, déployé en grand devant soi. Même si vous pouvez arguer que vous êtes en train de vous informer, l’argument ne marchera pas ad vitam aeternam.

Autre point faible : passer trop de temps à la machine à café n’est pas une solution car le lieu est reconnu comme possible triangle des Bermudes de la productivité.

2. Stratégies et techniques

Venons-en donc aux stratégies et techniques employées. Si certaines ont déjà fait l’objet de recherches solides, notamment chez nos éminents confrères du "Figaro" (www.lefigaro.fr/vie-bureau), d’autres nous ont été communiquées par des personnes "plus ou moins actives" elles-mêmes, ces personnes que l’on nomme paradoxalement dans le jargon, les TAF, comprenez en fait les Tire-Au-Flanc. Certains d’entre vous n’ont pas hésité en effet à livrer leur pensée dans le cadre du très sérieux appel à témoins réalisé sur www.lalibre.be

3. Les lieux

La salle de réunion

Idéale comme espace : on y est isolé. La porte est fermée mais personne ne sait trop bien ce que vous y fabriquez. Le conseil : si la salle de réunion est vitrée, placez-vous de façon assez visible pour qu’on ne doute pas de votre activité. N’allez pas vous cacher dans le coin sombre, ou derrière les rideaux, c’est une technique éculée, et au pire, on croira à une farce de votre part et on rentrera dans la salle vous féliciter de la bonne blague. Message erroné, objectif de tranquillité non atteint.

A votre bureau

Prenez garde d’avoir toujours beaucoup de choses en cours. Des dossiers ouverts, des classeurs sortis, des stylos débouchés. Les plus maniaques des foutards prendront un malin plaisir à recharger leur agrafeuse ou tailler leurs crayons de bois. Cependant notez que la ruse dite "des fournitures" n’a qu’un temps, passez à autre chose…

4. La bonne utilisation du matériel

- Le téléphone. Votre allié. Vous parlez dans le cornet, on ne peut pas vous couper, vous êtes occupé, et même mieux, pour avoir une bonne communication, vous êtes en droit de vous isoler.

Attention : si on vous entend dire, "Non mais ça c’est sûr que sa mère ne savait pas qu’il fricotait avec une Russe…", on risque de comprendre que la conversation n’est pas professionnelle - sauf si bien sûr, vous êtes un journaliste politique, ou à potins.

- La veste de costume. (symbole par excellence du cadre dynamique ou de l’employé qui a intégré le dress code du sérieux). On la posera sur le dossier de sa chaise vide, pour signifier qu’on a tombé la veste entre deux réunions, qu’on souffle un peu, qu’on ne va pas tarder à revenir…

- Les lunettes sur le clavier de l’ordinateur. Trouvées dans cette position précise, la personne qui cherche à vous voir à votre poste se fera cette réflexion : vous étiez en train de travailler, vous aviez besoin d’une pause… Bref, il se dit qu’il repassera, et donc n’attend pas votre retour.

Attention : il n’est pas possible d’utiliser trop souvent la technique dite "du myope sans ses lunettes". Car si ladite personne vous découvre à la machine à café, sans lunettes mais en bonne compagnie, la technique change de camp et "le myope sans ses lunettes", devient "le glandeur qui drague sans lunettes".

5. Les stratégies de déplacement

Marcher vite, dans les couloirs signifie que vous n’avez vraiment pas le temps de vous arrêter. Faites-le jusqu’à ce que vous ne rencontriez plus personne… Alors là, vous pouvez vous arrêtez, souffler, au besoin sortir votre grille de mots croisés.

Aller voir un collègue à l’autre bout de l’open-space. Objet nécessaire dans ce contexte : une feuille ou un dossier. Ne vous déplacez pas dans l’espace de travail les mains vides, ce serait louche.

Avertissement : ne vous déplacez pas non plus toujours avec une boîte de biscuits ou des bonbons à distribuer ; la distribution altruiste peut apparaître louche si répétée. Pire, si on ne doute pas de votre productivité, on doutera peut-être de votre bonté. Le "Mais tu veux nous faire grossir" est le revers de la médaille du généreux nourrisseur.

6. Le recours à l’outil informatique

Pour une fois que l’informatique est votre amie ! Le foutard au travail, s’il est bien organisé et assez sans gêne, peut sans peine faire ses comptes au boulot, réserver ses vacances, apprendre un autre métier durant ses heures de boulot (A noter, dans l’édification de cette liste, aucun recours à la fiction n’a été nécessaire…)

Pour faire place nette

Vous faites autre chose que bosser à votre bureau, quand brusquement vous entendez des pas derrière vous ! Panique, sueurs froides et… Ctrl + D. Toutes les fenêtres ouvertes sur votre ordi se referment d’un coup.

Pour passer le temps

Nos amis les fans de l’informatique et des jeux en ligne tiennent aussi à vous faire savoir, ô lecteurs, qu’il est possible de jouer à des jeux sur un tableur Excel… (si vous en êtes réduit à cet état, cherchez un autre job non ?)





Ce dossier est à lire en intégralité dans le supplément Quid de ce samedi.