Pour beaucoup, Noël est synonyme de cadeaux. Que ce soit un présent impersonnel fait à une grand-tante que l'on ne voit qu'une fois par an ou un cadeau soigneusement choisi pour notre entourage le plus proche, s'échanger des babioles est souvent une tradition avant le Réveillon. Et, généralement, ces dernières sont emballées. Pourquoi?

Tout d'abord, et c'est la raison la plus évidente : pour augmenter l'effet de surprise. Recevoir un paquet emballé dans les mains fait encore durer le suspense quelques secondes de plus. Durant ce laps de temps, l'on se demande ce qu'il peut bien contenir et cette attente a quelque chose d'excitant. Sans compter que déchirer le papier cadeau est, pour les enfants, synonyme d'un bonheur à peine dissimulé.

Les sociétés orientales ont compris tout cela assez tôt.

Du tissu...

Slate.fr qui cite The Atlantic explique que la technique la plus ancienne date du 1er siècle après Jésus-Christ. La technique dite du pojadi coréen consistait à broder plusieurs tissus différents pour fourrer le cadeau à l'intérieur. Plus tard, aux alentours du 17ème siècle, l'on a vu apparaître le furoshiki japonais, l'on nouait alors un tissu autour du cadeau. L'avantage est que, contrairement au papier cadeau actuel, il était réutilisable.

En Occident, les personnes qui emballaient les cadeaux se fichaient bien de pouvoir réutiliser l'emballage puisque dissimuler son cadeau sous des décors était une preuve de richesse. Les bourgeois de l'époque victorienne utilisaient des rubans et de la dentelle pour créer les emballages les plus impressionnants possibles. Malgré tout, c'était encore du tissu qui était utilisé.

... au papier

Le papier n'a été utilisé pour la première fois qu'en 1917, aux Etats-Unis. Deux propriétaires d'une papeterie dans le Missouri arrivent à court de tissu d'emballage. Pour ne pas que les clients aillent voir un autre magasin, ils décident de leur fournir des rouleaux de "papier français" pour emballer leurs présents, un papier qui sert normalement aux enveloppes. Cette année-là et la suivante, les deux frères ont fini par être à court de papier tant la demande était forte pour l'emballage de cadeaux.

Conscients d'avoir mis le doigt sur quelque chose, ils décident dès l'année suivante de ne proposer que ça à leurs clients : un beau papier imprimé. C'est ainsi que le papier cadeau est né, par accident.