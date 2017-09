Froids, buveurs de bière et écolos les Allemands ? Pas tant que ça. Les clichés sur nos voisins teutons sont quelque peu mis à mal par les études menées par “YouGov Deutschland”, un institut de sondage et d’analyse. Son directeur de recherche et psychologue, Holger Geissler, a confirmé et souvent démonté quelques mythes dans un livre, “Comment fonctionnent les Allemands”.

Il revient avec nous sur certains de ces stéréotypes.

Les Allemands sont-ils prêts à lâcher leur voiture ? Trier les déchets, abandonner le nucléaire : les Allemands sont vus comme très “verts”. Le parti écologiste ne cesse pourtant de dégringoler dans les sondages…

Le problème des Verts est que justement....

Découvrez la suite de cette typologie dans notre édition abonnés