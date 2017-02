Une publicité du brasseur Anheuser-Busch InBev qui sera diffusée lors du très populaire show du Super Bowl ce week-end aux Etats-Unis a déjà retenu l'attention du public en abordant sans le vouloir le débat sur l'immigration dans le pays.

Le spot publicitaire d'une minute pour la bière Budweiser contient des éléments, voulus ou non, qui reflètent la situation actuelle aux Etats-Unis depuis la suspension par décret de l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Yémen, Somalie, Soudan, Syrie et Libye) et de tous les réfugiés.

Avec le slogan "Born the hard way" (Naissance à la dure, ndlr), le géant brassicole compte faire la promotion de sa marque Budweiser en relatant l'histoire de l'immigrant allemand Adolphus Busch, arrivé en 1857 Outre-atlantique et qui y fonda une brasserie portant son nom. La publicité, qui sera diffusée lors de la mi-temps du Super Bowl, fait état du mauvais accueil reçu par le migrant à son arrivée et du succès rencontré ensuite par sa brasserie établie à St Louis au Missouri.

La vidéo a déjà été publiée en ligne cette semaine et a été partagée de nombreuses fois, pour souligner la valeur et l'importance de l'immigration pour les Américains. Le message fait d'autant plus mouche après le décret controversé signé par le nouveau président Donald Trump.

AB Inbev a affirmé sur Twitter que la publicité avait été développée début 2016 et faisait honneur au brasseur Busch "et sa poursuite sans relâche du rêve américain."

Les annonceurs dépensent des fortunes dans la conception des publicités qui seront diffusées à l'occasion du Super Bowl, la finale du championnat professionnel de football américain, regardée par des milliers de téléspectateurs.