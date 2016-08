Un architecte néerlandais conçoit "la maison du divorce", divisible en deux

Société





Un architecte néerlandais du cabinet "Studio OBA" a créé une "maison spéciale divorce". La maison a été conçue pour pouvoir être séparée en deux en cas de mariage raté.





Les deux parties sont rassemblées après la construction et peuvent très facilement être séparées en cas de besoin et ce, sans aucun outil spécifique, a expliqué l'architecte. Elles se séparent et puis s'emboîte l'une contre l'autre sans percevoir de séparation de l'extérieur.





Un autre avantage de la maison est que chaque partie peut se raccrocher à une autre. Donc après le divorce, l'un ou l'autre peut partir avec "sa partie" ou il peut aussi l'attacher à celle de son nouveau compagnon qui a le même type de maison sans devoir en chercher une nouvelle.





Mais ce n'est pas tout ! Cette maison est préfabriquée à base de fibres de carbone et elle flotte sur l'eau. Le problème de la montée des eaux ne se pose donc pas non plus.





Une maison innovante et esthétique qui répond à plusieurs exigences de la société d'aujourd'hui.





Ce projet du Studio OBA n'en est qu'au stade de projet mais pense pouvoir commercialiser ce type de logement en 2017.

Une des questions qui brûlent les lèvres de tout l'entourage d'un couple qui se sépare est souvent "qui va garder la maison"?