Un Belge sur cinq incapable d'envoyer des courriels

Société

Si 86% des Belges disposent d'un accès à internet, un tiers est incapable d'utiliser un traitement de texte et un cinquième d'envoyer des courriels, ressort-il mardi d'une enquête de la Ligue des Familles, qui part en croisande contre "l'illetrisme numérique" et exhorte les acteurs à investir dans le développement des aptitudes informatiques. "La fracture numérique sépare moins qu'autrefois les gens qui possèdent ou ne possèdent pas d'ordinateur ni d'accès à internet, mais bien ceux qui maîtrisent ou non ces ressources", souligne l'association.

Selon l'enquête, un tiers des Belges ne sont pas en mesure d'utiliser internet pour consulter les horaires des transports publics et la moitié ne sait pas effectuer de paiement en ligne. Quarante pour cent de la population ignore par ailleurs le fonctionnement de Tax-on-Web.

"Les aptitudes informatiques forment un composant essentiel dans la société actuelle. Il est important que les autorités, entreprises et institutions s'efforcent d'abaisser le seuil d'accès au numérique en aidant les gens, en les assistant et en leur soumettant suffisamment d'alternatives non numériques", souligne Delphine Chabbert de la Ligue.

Dans la catégorie sociale inférieure, soit celle qui en a le plus besoin, 38% des répondants ne sont pas capables de remplir un formulaire en ligne afin de bénéficier d'allocations sociales, relève l'association.

L'enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1.015 personnes, interrogées fin 2015 et début 2016.