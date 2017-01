Avec le slogan "Ne soyez pas un mannequin", une agence de publicité indienne a détourné le "mannequin challenge" afin d'inciter les gens à réagir en cas d'agression.

On ne vous présente plus le mannequin challenge, ce défi à la mode qui a fait son apparition l'année passée sur Internet, et dans lequel les gens se mettent en scène tout en restant totalement immobiles, telles des statues de cire.

Autumn World Wide, une agence de publicité indienne basée à Bangalore, a utilisé ce concept pour dénoncer les violences faites aux femmes dans la région. Dans la vidéo, deux hommes tentent de dérober le sac d'une jeune fille, tandis que de nombreux passants, immobiles, observent la scène sans réagir.

Après s'être délivrée, la victime sort des panneaux de son sac sur lesquels on peut lire: "Sur les 60.000 personnes présentes sur Brigade Road (la rue commerçante principale de la ville, ndlr), 1.000 étaient probablement des agresseurs. Les 59.000 restantes étaient des mannequins".

Comme l'ont relaté les journalistes du Bengalore Mirror, de nombreuses femmes ont en effet été victimes d'une agression sexuelle "de masse", la nuit de 31 décembre. Harcelées ou maltraitées par plusieurs centaines d'hommes, celles-ci ont tenté de trouver refuge auprès de la police, qui n'a pas été en mesure de toutes les protéger.

La vidéo invite dès lors les témoins de ce type de méfait à ne pas rester passifs.

Mannequin challenge engagé

L'agence Autumn World Wide n'est pas la seule à avoir détourné le mannequin challenge pour la bonne cause. Le 20 décembre 2016, l'Unicef a par exemple publié un clip sur le même principe pour dénoncer l'excision au Tchad. Si les premières secondes de la vidéo semblent légères, le ton change drastiquement lorsque la caméra pénètre dans la chambre d'une jeune fille sur le point de se faire exciser. "You can't stay frozen", "Vous ne pouvez pas rester de glace", conclut l'Unicef.

Enfin, l'actrice américaine Simone Sheperd a elle aussi utilisé ce concept, cette fois dans le cadre du mouvement "Black Lives Matter". Dans son mannequin challenge, l'actrice dénonce les violences policières faites aux Noirs, aux États-Unis, qui sont à l'origine de cette campagne activiste.