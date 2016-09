Une bière belge crée la polémique à cause de son étiquette

Société

Des membres de la communauté hindoue ont demandé à la brasserie belge The Musketeers de retirer la représentation du dieu Ganesh de l’étiquette de la bière Jack’s Precious IPA, a fait savoir Rajan Zed, le fondateur de l’Universal Society of Hinduism, qui dit représenter les hindous à travers le monde. Rajan Zed estime que l’image est "inappropriée" et exige des excuses de la part des responsables des Musketeers. Sur l’étiquette, le dieu hindou est représenté avec une machette et une saucisse dans les mains, le logo de la brasserie sur le front. Selon Rajan Zed, il est inapproprié d’utiliser des divinités hindoues à des fins commerciales. "Ganesha est profondément vénéré dans l’hindouisme. Il est également vénéré dans les temples, les sanctuaires et même à domicile. Son image ne peut pas être utilisée à des fins commerciales, estime M. Zed. Relier l’image de Ganesh à une boisson alcoolisée est également extrêmement irrespectueux."

Reconnaissable à sa tête d’éléphant, le dieu Ganesh est l’une des divinités les plus populaires de l’hindouisme. Il est le dieu de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Ces dernières années, M. Zed avait déjà tancé d’autres brasseries, brésilienne et américaine notamment, pour avoir utilisé la représentation d’une divinité hindoue sur des étiquettes.