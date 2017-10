5

Amis, potes, camarades... Que signifie l'amitié dans notre époque contemporaine?

Salut les copains ! Bosco d’Otreppe En grec ancien, l’amitié se traduit par ‘philia’. Mais que veut dire ce concept ? A quoi et à qui renvoie-t-il ? En quoi se différencie-t-il de l’amour passionnel ? Et in fine, que signifie l’amitié pour ...