Société L'un des avantages d'internet est que l'on peut parfois poser à Google des questions que l'on oserait pas poser à notre entourage de peur d'avoir l'air idiot. Or, on le sait, il n'y a pas de question bête. Autour de nous et partout dans le monde, beaucoup de gens s'interrogent sur des choses futiles mais parfois aussi très importantes pour eux. Le News Lab de Google a compilé les recherches les plus fréquentes commençant par "comment" (how to, en anglais) et les a classées en plusieurs catégories, explique Slate.fr.





Cuisine

Les questions que l'on pose à Google dépendent bien évidemment de notre niveau en cuisine. Mais, généralement, les récurrentes sont les plus simples.

1. Comment faire des crêpes?

2. Comment faire du pain perdu?

3. Comment faire des œufs cuits durs?





Relations amoureuses

En matière d'amour et de sentiments, nombreux sont ceux qui se posent des questions... et qui les posent donc à Google.

1. Comment embrasser?

2. Comment tomber enceinte?

3. Comment aimer?





Administration

Cette catégorie regroupe "des questions d'adultes, ennuyeuses ou qui viennent avec l'âge".

1. Comment faire de l'argent?

2. Comment faire une lettre de motivation?

3. Comment écrire un résumé?





En pratique

On se demande parfois comment faire certaines choses du quotidien mais, si personne n'est présent pour nous l'expliquer, alors on se tourne vers le moteur de recherche qui généralement apportera une réponse convaincante.

1. Comment nouer une cravate?

2. Comment dessiner?

3. Comment dessiner une rose?





Santé

Beaucoup d'internautes tentent de diagnostiquer leurs problèmes de santé avant de consulter un médecin. Si cette pratique est fortement déconseillée, elle n'en est pas moins extrêmement courante.

1. Comment perdre du poids?

2. Comment perdre son petit ventre?

3. Comment prendre du poids?





Réparation

Il y a les personnes manuelles et puis il y a les autres... Celles qui paniquent dès que leur évier est bouché car elles n'ont aucune idée dont elles peuvent résoudre le problème. Heureusement, grâce à internet, tout le monde peut s'essayer au bricolage. Les requêtes qui arrivent en tête en Belgique sont, en premier, "comment réparer une porte", suivie par "comment réparer un mur"? En fonction de l'endroit dans le monde dans lequel on se trouve, les préoccupations peuvent être différentes. Ainsi, les Nord-Américains et les Asiatiques cherchent surtout à réparer leurs toilettes tandis que les anciens pays de l'Union soviétique s'essaient à la réparation de leur machine à laver.





Culture pop

Enfin, il y a les questions liées aux phénomènes du moment. Lorsque de nouvelles tendances apparaissent, les internautes aiment se tenir au courant afin de pouvoir en discuter avec leurs amis.

1. Comment fabriquer du slime?

2. Comment fabriquer des loom bands?

3. Comment faire la cup song?









