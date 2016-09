Vous avez le trac ? Pas de panique, il existe des solutions

Société

Il va falloir prendre la parole et tout à coup, le stress monte. Et avec lui, un trac que vous connaissez bien. Mais d’où vient-il ? Et comme il est là, comment peut-on le gérer, le coquin ? Bref, on se détend, on respire fort et on essaie de comprendre.



Quand tout à trac survient le trac, il risque de ne plus nous lâcher. Des jours, et des nuits surtout, avant “l’événement” – une prise de parole en public, la plupart du temps, une conférence ou un discours de mariage –, la gorge serrée et le ventre noué. Le sommeil aussi peut être capricieux, et le lever, titubant d’angoisse.

Professeur de psychologie émérite à l’Université de Louvain (UCL), transfuge de la psychanalyse vers le comportementalisme, Jacques Van Rillaer est un fin connaisseur de ce trouble qui, tout invalidant qu’il soit, reste assez banal à ses yeux. “On se trouve dans une situation où l’on se sent fatalement jugé. Il convient dès lors d’adopter une posture de communication plutôt que d’évaluation. C’est une forme normale d’anxiété sociale.”

Les symptômes de l’anxiété, précise-t-il, sont assez semblables d’une variété à l’autre. Mais on parlera d’anxiété sociale pour désigner une appréhension de la situation; et de phobie sociale, nettement plus pénible, quand la peur se révèle paralysante. La phobie sociale, identifiée par Pierre Janet dès 1905, a remplacé la timidité en 1980 dans le “Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux” de l’Association américaine de psychiatrie (APA). Entre 2 et 10 % des personnes, selon M.VanRillaer, présentent ce trouble, selon notamment qu’il soit généralisé ou focalisé.

Sous le titre “Anatomie de la mélancolie”, un certain Robert Burton résume ainsi ce qu’il nomme, lui, l’anxiété de performance. “Cette peur”, écrit-il, “provoque nombre d’effets lamentables, elle fait rougir, pâlir, trembler, transpirer, le corps tout entier est immédiatement envahi de froid et de chaud, le coeur de palpitations, de syncopes, etc. Beaucoup en sont saisis lorsqu’ils doivent parler, apparaître en public ou devant de grands personnages. „

Les pipoles aussi ont le trac

Cicéron, déjà, reconnaissait : “Tous les orateurs éprouvés ressentent un sérieux trac au moment de prendre la parole”. Jacques Brel, on le sait, vomissait avant chaque tour de chant. Le champion automobile James Hunt aussi, avant chaque Grand Prix. Et l’acteur anglais Hugh Grant, pris de panique face aux caméras, doit se gaver de Témesta, une benzodiazépine à courte durée. Le trac est donc en effet un trouble anxieux extrêmement répandu. Mais il n’est pas toujours fonction de l’ampleur de l’enjeu – au demeurant fort relatif.

Les personnes qui souffrent d’anxiété sociale, cependant, se focalisent davantage que les autres sur l’expression corporelle de leur propre émotivité (tremblements, rougissements, chevrotement de la voix). De plus, puisque nous sommes des mammifères sociaux, observe Jacques Van Rillaer, “notre survie dépend du regard des autres et nous sommes constitutionnellement sensibles au jugement d’autrui.” Comme s’il devait en aller continuellement d’une performance sanctionnée par une évaluation immédiate. Se référant à l’auteur américain Michael Motley, professeur de communication à l’université Davis de Californie, M. Van Rillaer constate les dégâts de l’autojugement. Un même mot anglais en effet, “selfconsciousness”, signifie à la fois la conscience de soi et la gêne, l’embarras, la timidité.

Ainsi, “il est clairement démontré que l’anxiété sociale trouve son origine et son renforcement dans une attention excessive à ses propres émotions.”





