Société Il n'est pas rare que Photoshop (ou plutôt le graphiste) fasse une erreur. A force de travailler sur une image, on ne voit parfois plus les incohérences. C'est ce qui est arrivé pour l'annonce d'une série sur Netflix.

A l'heure de la retouche numérique systématique, les Photoshop fails sont de plus en plus courant. Publicité, affiche de films... Il n'est pas rare de voir des humains déformés à leur insu. Cette fois, c'est la sortie du film d'horreur The Babysitter sur Netflix qui provoque un tollé.

Regardez l'image attentivement et cherchez l'erreur.

Vous la voyez ? Toujours pas ? Regardez bien ses pouces et reproduisez (comme nous) sa posture. Vous y êtes ! L'actrice s'est bien retrouvée avec... deux mains droites ! La photo a, évidemment depuis, été modifiée.