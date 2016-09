A La Hulpe, les hommages à Toots pleuvent sur son festival

Brabant

Après la variété de très bonne facture vendredi soir, le jazz a pris position samedi.

Le cœur de La Hulpe ne battait que pour Toots Thielemans

Il fallait s'y attendre : l'esprit de Toots n'a cessé de planer sur la deuxième édition du festival que La Hulpe, sa commune d'adoption, a monté en son honneur. En présence de sa veuve, Huguette Thielemans, et de Denise Bauer, ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique auprès du Royaume de Belgique, le jazz a retrouvé tous ses droits dans la petite cité brabançonne.

Fait rassurant pour l'avenir du jazz, la jeune génération mord à son ameçon. En début de soirée, c'était au tour du pianiste Jérémy Dumont de montrer qu'en Belgique, le jazz est en devenir. Avec Victor Foulon à la basse, Fabio Zamagni à la batterie et Fabrice Alleman en saxophoniste invité, le concert est lancé par « Blues for Tilou », qui rappelle le hard bop et classicisme Blue Note des années cinquante. Il y a d'ailleurs quelque chose d' Horace Silver, pianiste fondateur des Jazz Messengers, dans le piano bleuté de Jérémy Dumont : sa palette sonore colorée et un rythme haletant produisent un drive très persuasif. Quant à l'émulation entre le pianiste et Fabrice Alleman, elle produit ses effets en faisant monter la pression.

Pour Toots et pour Huguette, à qui ce titre de morceau et d'album était destiné, le trio augmenté reprend « For my Lady », mélodie bien tournée et mémorable sur laquelle le piano prend des allures à la Erroll Garner. Fabrice Alleman y trouve un judicieux prétexte à siffler façon Toots. C'est bien, on ne sifflote pas assez, en général. Le concert, qui emporte l'adhésion du public, se termine sur « Eretz », une nouvelle composition du pianiste signifiant « La Terre » (d'Israël). Ce très beau thème met en valeur toute la luminosité du jeu du pianiste. Chick Corea avait son « Spanish Heart », Jérémy Dumont a son « Jewish Heart ».

« I Remember Clifford »

La chanteuse Denise King a son coeur qui appartient à daddy, son père, et au rhythm'n'blues. Dans le genre chauffeuse-déménageuse, on fait difficilement mieux. L'ambiance est détendue, estivalo-festivalière, le public tape dans les mains, que demander de plus ? Que, émergeant de ce public, Alexandre Wajnberg, journaliste scientifique et artiste, saute sur scène pour une impro vocale bien sentie, et qui lui vaut le titre de « King of scat ». Denise King reprend aussi « September Song », de Sarah Vaughan avec le trompettiste Clifford Brown. Un peu plus tard, Greg Houben rappelle Clifford, en trompettiste invité. Dommage que ce concert fasse l'impasse sur un hommage à Toots, le pianiste Yvan Paduart se perdant dans des explications oiseuses.

Valse, tango et « Bluesette »

Et puis quel merveilleux trio de stars que celui réunissant Philip Catherine, guitare, Richard Galliano, accordéon et Didier Lockwood, violon. Chez ce dernier, il y a d'évidents accents de Stéphane Grappelli, tandis que la guitare de Django Reinhardt se retrouve dans celle de Catherine. Avec le souffle de Galliano, qui peut prendre des dimensions d'orgue, cela donne une sacrée fête, à un niveau musical stratosphérique. Violon et accordéon véhiculent une grande nostalgie, mais aussi le mouvement, la danse. De la valse (« Sous le ciel de Paris ») à « Libertango », titre d'Astor Piazzolla dont Guy Marchand a fait « Moi je suis tango », il y en a pour tous les pas.

« J'ai beaucoup pensé à Toots » dit Galliano après « Libertango ». Puis le trio invite tout simplement le public à chantonner ou siffloter la mélodie de « Bluesette », ce à quoi tout le monde met beaucoup de coeur. « Les feuilles mortes » se ramassent au rappel, ces vaches de musiciens finissant toujours par vous faire venir la larme à l'oeil. La mémoire de Toots n'en demandait pas tant, et pourtant...

L'organisateur, Pascal Mesmaeker, qui craignait que le jazz ne rameute pas les foules wallonnes, peut être rassuré : après 1500 personnes pour Michel Jonasz, 1200 festivaliers remplissaient le chapiteau samedi. Rendez-vous est pris en 2018, même endroit, même Toots.