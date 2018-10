Voilà une donnée qui risque encore d’apporter du grain à moudre aux défenseurs de la nature et aux opposants à l’urbanisation galopante qui touche le Brabant wallon depuis quelques années : le nombre d’immeubles construits depuis 20 ans dans la Jeune Province est particulièrement impressionnant. Ainsi, selon les chiffres de la direction générale des statistiques du SPF Économie, ce sont pas moins de 20.500 immeubles qui ont été construits sur l’ensemble du territoire provincial.

En d’autres termes : le nombre de constructions a grimpé de 15 % dans la Jeune Province. Ce qui la positionne à la troisième place des provinces touchées par la plus forte urbanisation, derrière celles de Luxembourg (+17 %) et de Limbourg (+16 %).

Fort logiquement, avec près de 3.000 nouveaux arrivants chaque année, c’est en matière de logements que les nouvelles constructions ont été les plus importantes. Ainsi, 20.897 maisons et immeubles d’appartements sont sortis de terre ces 20 dernières années en Brabant wallon. Avec une petite particularité : la proportion d’appartements construits augmente par rapport à celle des maisons ces dernières années.

En 1998, on comptait en effet 140.351 logements en Brabant wallon pour 113.460 immeubles destinés à l’habitat. Soit une proportion d’1,24 logement par immeuble. Aujourd’hui, on compte 177.243 logements pour 134.357 immeubles dédiés à l’habitat. Soit un ratio d’1,32 logement par immeuble. Sur 100 constructions dédiées à l’habitat, on comptait, il y a 20 ans, 124 logements contre 131 aujourd’hui.

Un phénomène qui vient conforter l’analyse effectuée par la chambre des notaires du Brabant wallon au début de l’année. Selon ses membres, les candidats propriétaires étaient de plus en plus tournés vers l’achat d’appartement. "D’abord car la pénurie de terrains à bâtir se fait de plus en plus importante et que les grands promoteurs immobiliers mettent la main sur les dernières parcelles à vendre", confiaient les notaires brabançons.

Ensuite, car la population est de plus en plus vieillissante en Brabant wallon. "Les personnes âgées ont de plus en plus tendance à revendre leur maison avec jardin, trop chère et compliquée à entretenir, pour se diriger vers l’achat d’appartement. Les promoteurs l’ont d’ailleurs bien compris puisqu’il y a une forte hausse de construction de biens immobiliers de ce type ces dernières années en Brabant wallon."

Les notaires ont en effet constaté qu’alors qu’il n’existait aucun marché immobilier axé sur les appartements dans certaines communes, on recense de plus en plus de ventes immobilières dans ces mêmes communes.

© DR



De moins en moins de petits commerces

Les plus attentifs auront remarqué que le nombre de bâtiments dédiés à l’habitat ayant été construits en 20 ans était supérieur à l’évolution totale du nombre de bâtiments. Cela s’explique principalement car un certain nombre de bâtiments ont été détruits durant ces mêmes années. Par ailleurs, certains bâtiments présents en 1998 ont été affectés à d’autres usages, notamment au logement.

C’est notamment le cas des petits commerces (librairie, restaurants, bureaux…) qui ont mis la clef sous le paillasson pour être transformés en logements. Résultat du compte : le nombre d’immeubles à vocation commerciale est passé de 3.789 en 1998 à 3.070 aujourd’hui.

Cette évolution témoigne des difficultés que rencontre le petit commerce en Brabant, et qui débouchent sur une certaine désertification des centres-villes.

Mais la baisse de 700 immeubles commerciaux ne signifie pas forcément que 19 % des commerces ont disparu en 20 ans. Si certains n’ont effectivement pas survécu, cette baisse s’explique aussi par la désormais rareté des immeubles commerciaux ne contenant qu’un seul commerce.

Selon les statistiques du SPF Économie, l’Esplanade ne compte ainsi que pour un seul immeuble alors qu’elle abrite pourtant une centaine de commerces différents. Il en va de même pour les autres centres commerciaux qui se sont développés aux quatre coins de la province depuis le début du troisième millénaire.