Si le nom d’Yvan Demaiffe ne vous dit probablement, et légitimement, pas grand-chose, ce candidat aux élections communales à Ramillies, petite entité de l’est du Brabant wallon, risque bien malgré lui de sortir de l’ombre…

La raison ? Mieux vaut en rire même si, à ce niveau, cela frise quand même le ridicule… Comme bon nombre de candidats, Yvan Demaiffe (Intérêts Communaux) a décidé de distribuer des tracts électoraux pour se présenter aux électeurs de sa commune.

Intention louable bien sûr mais il y a un hic… Un petit couac qui a bien fait rire les habitants de Molembais, un village du coin. Pourquoi ? Car le tract a tout bonnement été distribué par des sympathisants d’Yvan Demaiffe à Molembais sur le territoire de… la commune voisine de Jodoigne !

Nous avons contacté l’intéressé et c’est la personne chargée de la distribution des tracts qui a répondu : "Il y a effectivement eu ce petit couac. J’avais confié cette partie à une personne qui a visiblement confondu Molembais St-Pierre (Ramillies) avec Molembais (Jodoigne). Maintenant, ne vaut-il pas mieux faire rire certaines personnes de cette erreur faites par des sympathisants (Il est vrai que c’est plus facile de le faire faire par la poste !) plutôt que de lancer des attaques personnelles contre d’autres candidats comme le font certains ? Je pense que cette erreur n’est au final pas très grave et qu’il n’y a pas mort d’homme. Et puis, cela aura le mérite de faire parler de nous sans le vouloir. Je suis surtout embêté pour Yvan Demaiffe qui, lui, contrairement à ce que certains veulent faire croire, connaît les limites de la commune et se chargera en ma compagnie de la distribution des tracts à Molembais St-Pierre ce dimanche après-midi"

Le responsable de cette distribution aurait préféré ne pas voir l’information rendue aussi publique en vue de préserver la dame et l’enfant qui ont distribué le fameux tract…

Néanmoins, l’information circule sur le net et fait forcément rire, sans méchanceté pour autant… Aux yeux de certains, pour une fois qu’il y a quelque chose de léger qui se déroule avec les politiques…

Les commentaires sont d’ailleurs souvent humoristiques : "Peut-être qu’il se dit que grâce à son programme, plein de gens vont déménager sur Ramillies." "Tu peux les collectionner comme les cartes Delhaize.. il me manque le n°13 mais si vous voulez, j’ai des doubles."