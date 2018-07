Si dans l’imaginaire collectif, pour pouvoir construire une maison en Brabant wallon, mieux vaut avoir un compte en banque bien garni, la réalité dépasse la fiction. Alors qu’en moyenne, en Wallonie, on débourse environ 183 000 euros pour acheter une maison, le prix moyen d’une habitation est supérieur… au sein des 27 communes brabançonnes wallonnes !

En moyenne, pour s’offrir une maison au sein de la Jeune Province, il faudra débourser 316 000 euros. "Et encore, ce montant est sous-estimé à cause de tous les autres frais. Ceux qui n’ont pas deux revenus importants et stables, en règle générale, la banque ne les suit pas et beaucoup doivent quitter la province pour aller habiter ailleurs", précise André Antoine,, qui vient de publier son "Almanach 2018".

Au niveau des prix, c’est du côté d’Hélécine que les maisons sont les moins chères : 217 000 euros en moyenne. A l’opposé, c’est sans surprise à Lasne que les habitations sont les plus onéreuses : 533 000 euros en moyenne ! Soit près de trois fois plus que la moyenne wallonne !

Face à cette situation, le président du parlement wallon avance quelques pistes de solutions. "La Province doit prendre des mesures, à commencer par un préfinancement des droits d’enregistrement pour les jeunes ménages sous forme de prêts qu’ils pourraient payer sur 10 ou 12 ans. Cela permettrait d’éviter cette guillotine fiscale qui ruine les jeunes ménages."

L’autre proposition, c’est l’exemption des additionnels provinciaux pour les logements publics, sans oublier la réforme du Fonds des communes. "Un accueil optimal des nouveaux habitants nécessitera dans les prochaines années une approche raisonnée des communes actuellement moins denses, en privilégiant par exemple la construction d’appartements, la rénovation, voire le démembrement de logements plus importants", conclut André Antoine.